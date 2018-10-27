وزير الدفاع التركي: إقالة اكثر من 15 ألف شخص منذ الانقلاب الفاشل

أنقرة (د ب أ)

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه تم إقالة أكثر من 15 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وذلك كجزء من التحقيقات بشأن منظمة فيتو التابعة لفتح الله جولن.

وفي تصريح حصري لوكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء في العاصمة التركية أنقرة، قال أكار: "تم إقالة 15153 شخصا، من بينهم 150 من الجنرالات والأميرالات".

وعبر أكار عن عزمه على استئصال "الجماعة الإرهابية بالكامل".

واتهمت الحكومة التركية الداعية الديني فتح الله جولن،المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الأنقلاب الفاشلة، ولكن جولن ينفي ذلك.

وأسفرت محاولة الانقلاب عن مقتل 251 شخصًا وإصابة نحو 2200 جريح، وأعقبها حملة تطهير لأنصار فيتو في المصالح الحكومية والأجهزة الأمنية.