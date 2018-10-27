الجهاد الفلسطينية تعلن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الهدوء إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الناطق باسم الحركة، السبت، قوله "الجهاد الإسلامي تعلن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية".

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، عشرات الأهداف في قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة الجهاد الإسلامي لصواريخ.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان إنها أطلقت الصواريخ ردا على استشهاد أربعة فلسطينيين يوم الجمعة برصاص إسرائيلي قرب الحدود.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في إسرائيل جراء القصف.

وانطلقت صفارات الإنذار خلال الليل في بلدات وتجمعات سكنية إسرائيلية قرب الحدود مع غزة فتوجه السكان إلى ملاجئ الحماية من الصواريخ التي جرى اعتراض بعضها.

وسمع دوي انفجارات في أرجاء قطاع غزة، حيث يخلي النشطاء عادة الأهداف المحتملة عندما يتصاعد العنف، واهتزت مبان وأضاءت ألسنة اللهب السماء.