وزير الخارجية العماني: القضية الفلسطينية أساس المشكلات في النصف الأخير من القرن الماضي

القاهرة - مصراوي:

أكد وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي، أن القضية الفلسطينية هي أساس المشكلات كلها التي حدثت خلال النصف الأخير من القرن الماضي.

وقال الوزير العماني، في "حوار المنامة - قمة الأمن الإقليمي"، إذا سلكنا مسلك السلام في فلسطين، ستدعمنا كل دول العالم، وإلا فسيبقى الشعب الفلسطيني يعاني من العنف.

وأضاف يوسف بن علوي، أن الزمن أصبح الآن مناسبًا للتفكير بجدية للتخلص من المشكلات التي لا تسمح لدول المنطقة بالتطور الذي تستحقه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى زيارة إلى سلطنة عمان، أمس، الجمعة، حيث التقى السلطان قابوس وبحث معه عددا من القضايا.

ولم يعلن الجانب الإسرائيلي أو العماني مسبقا عن الزيارة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الزيارة جاءت بناءً على دعوة من الجانب العماني.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى منذ الزيارة التي أجراها القائم بأعمال رئيس الوزراء آنذاك، شيمون بيريز، إلى سلطنة عمان عام 1996.