احتجاجات في سيدني وملبورن لإنهاء مراكز احتجاز اللاجئين بالمحيط الهادئ

كانبرا (أ ش أ)

نظم أستراليون اليوم السبت مسيرات احتجاجية في مدينتي "سيدني وملبورن" للمطالبة بإنهاء مراكز الاحتجاز الموجودة جنوبي المحيط الهادئ التي تأوي المهاجرين الذين يحاولون الوصول للبلاد على متن قوارب.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية نقلا عن منظمي المسيرات أن آلاف الأشخاص قد شاركوا في مسيرة في كل مدينة، فيما قدرت وسائل إعلام محلية عدد المشاركين في كل مسيرة بأقل من ذلك، ولم تصدر الشرطة تقديرا لأعداد المتظاهرين.

ويتعرض رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون لضغوط متزايدة لإعادة توطين الأطفال المحتجزين على جزيرة "ناورو" بعد أن أثارت وكالات إغاثية وأطباء القلق بشأن تعرضهم لأزمات صحية.

وبحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية، فإن الصحة العقلية لبعض اللاجئين المحتجزين على جزيرة "ناورو" قد تدهورت بشدة حتى أن بعض الأطفال باتوا فى "حالة أشبه بالسبات"، غير قادرين على الأكل أو الشرب أو الكلام.

وتعد منظمة "أطباء بلا حدود" واحدة من بضع جماعات تجري تقييما مستقلا لحالة اللاجئين في مراكز الاحتجاز، وكانت توفر رعاية تتعلق بالصحة العقلية لطالبي اللجوء وسكان ناورو إلى أن ألغت الدولة عقدها في الخامس من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن استراليا توقف القوارب القادمة إليها بحرا عن طريق قيام قوات البحرية بإعادتها وإرسال طالبي اللجوء المتواجدين على متنها إلى معسكرات هجرة في كل من بابوا غينيا الجديدة وناورو بالمحيط الهادي.