وكالة فلسطينية: تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع حماس

القاهرة - مصراوي:

استأنفت الطائرات الاسرائيلية، صباح اليوم السبت، استهداف مواقع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بعد نحو ثلاث ساعات من الغارة التي استهدفت بناية وسط مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

وقال مراسل الوكالة: إن "الطائرات الحربية استهدفت موقع الادارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون الإعلان عن إصابات".

وأطلقت حركة حماس رشقة من الصواريخ في اعقاب القصف الإسرائيلي.

وسمعت عدة انفجارات في قطاع غزة ناجمة عن تصدي القبة الحديدية لصواريخ المقاومة.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه "سديروت" و"شاعر هنيغيف" تمكنت "القبة الحديدية" من اعتراض أربعة منها.

وسبق الإعلان عن إطلاق الصواريخ إطلاق صافرات الانذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة والنقب الغربي.

وهددت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بتوسيع مدى الصواريخ في حال استمر العدوان الإسرائيلي.