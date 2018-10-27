سانا: مجموعات إرهابية أطلقت قذائف صاروخية على ريف حماة الشمالي

دمشق (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، أن مجموعات مسلحة أطلقت اليوم السبت، قذائف صاروخية على بلدة الصفصافية بريف حماة الشمالي بسوريا، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، "أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في اللطامنة بالريف الشمالي استهدفت فجر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية بلدة الصفصافية بريف محردة الغربي، ما تسبب بأضرار مادية في بعض المنازل دون وقوع إصابات بين المواطنين".

وأشارت الوكالة إلى أنه تنتشر بريف حماة الشمالي مجموعات مسلحة تتبع بمعظمها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، الذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.