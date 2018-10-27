الجبير: الإخوان جماعة إرهابية.. وتردد أوباما أدى لتدخل الروس في سوريا

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن الإخوان جماعة إرهابية ونعمل للقضاء على فكرهم التدميري مع شركائنا.

وأكد الجبير، في تصريحات له بالمنامة، على أن الإخوان هم الفكر الأساسي للتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرهما.

وأوضح الجبير، أن العلاقات مع العراق مميزة وتشهد تطورً كبيرًا.

وعن سوريا، أكد الجبير أن تردد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في تسليح المعارضة السورية دفع لتدخل الروس في سوريا.

وكان الجبير، أكد أن دولته تتعامل مع رؤيتين بالشرق الأوسط، أحدهما سعودية مستنيرة والأخرى إيرانية ظلامية.

وتابع، في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني على هامش مؤتمر المنامة، أن السعودية تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير.

وأضاف الجبير، أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبحت هيستريا، مؤكدًا على أن الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات.