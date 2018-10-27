الجبير: سياسة إدارة ترامب "عقلانية وواقعية"

القاهرة - مصراوي:

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "عقلانية وواقعية" وأن دول الخليج جميعًا تدعمها.

وقال الجبير في تصريحات له على هامش مؤتمر المنامة، إن مجلس التعاون الخليجي سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، وأن السعودية حاولت ألا يتأثر المجلس بالخلافات مع قطر.

وأوضح الجبير، أنه يوجد إدراك حاليًا بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب، مؤكدًا على أن العقوبات ضد طهران ستتصاعد في نوفمبر المقبل، ولا يمكن لها أن تستمر في ممارسة إرهابها.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أكد على أن المتورطين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيحاكمون في السعودية.

وتابع الجبير، تحتفظ السعودية بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير.

وأضاف الجبير في المؤتمر الصحفي، أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبحت هيستريا، مؤكدًا على أن الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات.