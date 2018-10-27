الاتحاد الأوروبي يدعو لإشراك الأردن في مفاوضات سوريا

برلين (د ب أ)

دعت المفوضية الأوروبية اليوم السبت، إلى إشراك الأردن في مساعي إنهاء النزاع المستمر منذ سنوات في سوريا، وذلك قبل قبيل قمة رباعية مقررة في إسطنبول.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار، يوهانس هان، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم: "أنا على قناعة بأنه يتعين على الغرب إشراك الأردن في المفاوضات والاستفادة منه كوسيط".

ومن المقرر أن يجتمع اليوم قادة تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا في مدينة إسطنبول التركية، لإجراء مشاورات بشأن مستقبل سوريا.

وأكد السياسي النمساوي أن الأردن ربما يكون أكثر وسيط جدير بالثقة بين جميع دول المنطقة، موضحا أن المملكة لديها قنوات حوار قوية وعلاقات منظمة مع كافة الدول المجاورة، وقال: "علاوة على ذلك، فإن الأردن دولة علمانية نسبيا، حيث لا تلعب فيها النزاعات الدينية دورا كبيرا، ما يزيد قبولها في المنطقة".

وذكر هان أنه من المهم بوجه عام مواصلة المفاوضات بشأن تحقيق السلام في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة مفاوضات السلام بشأن سوريا برعاية الأمم المتحدة باءت بالفشل حتى الآن، كما لم يتم تشكيل اللجنة التي تم الاتفاق عليها في يناير الماضي لصياغة الدستور، والتي تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة الرباعية اليوم الوضع على الأرض في سوريا، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال غربي البلاد،إلى جانب تحريك العملية السياسية في سوريا.