الجبير يرد على أردوغان: محاكمة قتلة خاشقجي في السعودية

القاهرة (مصراوي)

أكد وزير الخارجية السعودية أن المتورطين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيحاكمون في المملكة، في أور رد رسمي من الرياض على مطالبات تركية بتسليم المتشبه فيهم.

وقال عادل الجبير في تصريحات نقلتها قناة العربية السعودية يوم الاثنين إن "تركيا دولة صديقة ولدينا علاقات تجارية واستثمارية جيدة معها."

تأتي تصريحات الجبير بعد يوم من مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بتسليم المشتبه فيهم في قتل خاشقجي ليحاكموا في تركيا.

قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري. وتعد القنصلية أرض سعودية.

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان يوم الخميس إن المعلومات التي قدمها الجانب التركي تفيد بأن قتل خاشقجي كان مدبرا.