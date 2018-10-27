الجبير: علاقتنا بأمريكا لن تتغير.. ووزير الخارجية البحريني: السعودية ملاذ الاستقرار في المنطقة

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن دولته تتعامل مع رؤيتين بالشرق الأوسط، أحدهما سعودية مستنيرة والأخرى إيرانية ظلامية.

وتابع الجبير، في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني على هامش مؤتمر المنامة، تحتفظ السعودية بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير.

وأضاف الجبير في المؤتمر الصحفي، أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبحت هيستريا، مؤكدًا على أن الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات.

وشدّد وزير الخارجية السعودي، على أن المفتاح للعلاقات مع إسرائيل هي عملية السلام.

من جانبه، صرح وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، بأن السعودية هي ملاذ للاستقرار وللرؤية المستقبلية لمنطقتنا.

وقال الوزير البحريني، إن حزب الله يعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا على أن التدخل الإيراني لا يزال أمرًا قائمًا في العراق ولبنان.

وأضاف آل خليفة، لا يمكن للمنطقة أن تكون مستقرة في ظل طموح الهيمنة الإيرانية القائم على التدخل في شؤون الآخرين، فالمنطقة بحاجة إلى توازن بين القوى الكبرى للمحافظة على الاستقرار وصيانة مصالح الجميع.

وأكد وزير الخارجية البحريني، على أنه سيواصل الطريق الطويل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وشدّد الوزير، على أن البحرين لم تشكك أبدًا في حكمة السلطان قابوس في المساهمة بالقضية الفلسطينية، على خلفية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان، ولقائه بالسلطان قابوس.