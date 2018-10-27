مبعوث أممي: إصلاح الاقتصاد أولوية لمواجهة خطر المجاعة باليمن

صنعاء- أ ش أ:

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس أن إصلاح الاقتصاد يمثل أولوية في مواجهة خطر المجاعة التي يواجهها اليمنيون، مشيدا بالجهود التي تبذلها السعودية والمساعدات المالية التي قدمتها في سبيل دعم اقتصاد البلاد .

وأشاد جريفثس - في مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أيضا بالمساعدات الاقتصادية الإماراتية في سبيل دعم الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة أحد أسباب المجاعة في صنعاء .

وكشف المبعوث الأممي النقاب عن إجراء محادثات بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية بنهاية نوفمبر في فيينا أو جنيف لحل الأزمة اليمنية ، موضحا أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 16 من الشهر القادم على مواعيد المحادثات اليمنية المرتقبة.

وقال إن "الأمين العام للأمم المتحدة لدية رغبة كبيرة في حل الصراع في اليمن، وإن مساعيه هدفها استكمال عمله سعيا لحل الأزمة في اليمن"، منوها إلى أنه سيلتقي رئيس الوزراء اليمني الجديد في عدن قريبا وإنه سيتوجه إلى محافظة تعز للاطلاع على الوضع فيها.

وأضاف جريفثس أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ماك لوكوك حدد قائمة واضحة بشأن ما يجب القيام به، وعلى رأسها وقف الأعمال العدائية في اليمن.