ترامب يتهم وسائل الإعلام باستخدام قضية الطرود ضده

واشنطن- أ ش أ:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسائل الإعلام، باستخدام تصرفات رجل يشتبه فى أنه أرسل 14 طردا ناسفا، على الأقل لمنتقدين للرئيس لإحراز نقاط سياسية ضده.

وقال ترامب - لتجمع سياسي في شارلوت بولاية نورث كارولاينا حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "رأينا جهدا لوسائل الإعلام في الساعات الأخيرة لاستخدام الأعمال الشريرة لشخص واحد لإحراز نقاط سياسية ضدي وضد الحزب الجمهوري".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الجمعة أن قوات إنفاذ القانون الأمريكية اعتقلت المشبه به في إرسال الطرود المشبوهة إلى عدد من الساسة والمؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة.