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وفاة طفل ثامن بفيروس فتاك في ولاية نيوجرسي الأمريكية

07:20 ص السبت 27 أكتوبر 2018
وفاة طفل ثامن بفيروس فتاك في ولاية نيوجرسي الأمريكية

أرشيفية

واشنطن- أ ش أ:

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة بولاية نيوجيرسي الأمريكية إن عدوى فيروسية فتاكة أودت بحياة طفل ثامن في مركز لإعادة التأهيل، حيث أصيب 23 شخصا بفيروس "غدي".

وأبلغت وزارة الصحة في نيوجيرسي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية صباح اليوم /السبت/ - للمرة الأولى عن تفش للمرض في مركز واناكي للتمريض وإعادة التأهيل في هاسكل.

يذكر أن، الفيروسات الغدية هي عائلة من الفيروسات التي تسبب في كثير من الأحيان مرضا خفيفا، خاصة عند الأطفال الصغار.

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فيروس فتاك ولاية نيوجرسي قطاع الصحة عدوى فيروسية

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