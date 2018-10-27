ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار منجم بشرقي الصين إلى 11 قتيلا

بكين- د ب أ:

ارتفعت حصيلة القتلى جراء حادث انهيار منجم بشرقي الصين إلى 11 شخصا، فيما لايزال 10 آخرين في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

وأفادت الوكالة مساء الجمعة بأن 10 أشخاص ما زالوا عالقين تحت الأرض بعد سبعة أيام من انهيار صخري في منجم للفحم في إقليم شاندونج. ومازال رجال الانقاذ يحاولون تحديد مكانهم.

وعلق ما مجموعه 22 شخصا في نفق منجم جراء انهياري صخري يوم السبت الماضي. وقالت السلطات إنه تم إنقاذ شخص واحد فقط.

يشار إلى أن الصين هي أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم، وتعتبر مناجمها الأكثر خطورة في العالم.

وهناك الآلاف من عمال المناجم يقتلون كل عام، ويلقى باللوم في العديد من هذه الحوادث على سوء إجراءات السلامة وعدم وجود رقابة، كما أن معظم الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها في وسائل الإعلام.