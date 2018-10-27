غارات إسرائيلية على غزة ومتحدث جيش الاحتلال: أطلقنا 14 صاروخًا

(مصراوي)

شن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، غارات جوية على قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ على جنوب إسرائيل، بعد مقتل 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مواجهات قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس في تغريدة على تويتر: "تم إطلاق 14 صاروخا على الأقل من غزة باتجاه المدنيين الإسرائيليين".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث الإسرائيلي، إن منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ "اعترضت حتى الآن 10 صواريخ وأنقذت أرواحاً كثيرة".

وردًا على هذا القصف الصاروخي من قطاع غزة، شنت مقاتلات ومروحيات إسرائيلية "غارات ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة"، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأورد البيان أن الغارات استهدفت ثلاثة مواقع تابعة لحركة حماس.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات مماثلة دارت قرب نحالين شمال غرب رام الله.

وقتل 213 فلسطينيًا على الأقل برصاص الجنود الاسرائيليين منذ بدء هذه التظاهرات.