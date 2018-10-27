ليبيا تعلن تراجع إيرادات النفط والغاز في أغسطس بـ455 مليون دولار

طرابلس- د ب أ:

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن ايرادات النفط والغاز لشهر أغسطس بلغت 57. 1 مليار دولار أمريكي تقريبا، بانخفاض قدره 455 مليون دولار أمريكي مقارنة بالشهر السابق.

وأرجعت المؤسسة في بيان، الجمعة، هذا الانخفاض في الإيرادات إلى استمرار حالة "القوة القاهرة" في الموانئ النفطية بخليج سرت في النصف الأول من شهر يوليو والتي بدأت في النصف الثاني من شهر يونيو 2018.

كما تأثرت عمليات الإنتاج أيضا بالتحديات الأمنية الجارية في حقل الشرارة، وبلغ إجمالي الفاقد من الإيرادات خلال تلك الفترة حوالي 639 مليون دولار أمريكي.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط أن تعود إيرادات شهر سبتمبر إلى مستوياتها الطبيعية بعد بدء المبيعات الفورية المتقدمة وتحقيقها مستويات الانتاج المستهدفة.

وتواصل المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها لنشر ترتيبات الميزانيات المعتمدة والنفقات الفعلية، وذلك لتكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب وضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط في كافة أرجاء ليبيا.