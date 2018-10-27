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    العالم في صور: المظاهرات تشتعل في فلسطين.. ومعاناة الهجرة لأمريكا مستمرة

    02:01 ص السبت 27 أكتوبر 2018
    العالم في صور: المظاهرات تشتعل في فلسطين.. ومعاناة الهجرة لأمريكا مستمرة

    كتب – مصراوي:
    رصدت عدسات مصوري وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور حول العالم، وكان من بينها لقطات للمظاهرات الفلسطينية، التي تخطت أسبوعها الثلاثين، ولقاء وزير الدفاع الأمريكي ببعض القادة العسكريين في البحرين، بالإضافة إلى القاء الضوء على معاناة الشعب المهاجرين الهوندوراس إلى الولايات المتحدة.

    تظاهرات فلسطين الهجرة لأمريكا الحدود الأمريكية جيمس ماتيس إيمانويل ماكرون

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