أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

حول العالم في 24 ساعة: إغلاق 82 صفحة ومجموعة بـ "فيسبوك" مرتبطين بإيران

01:00 ص السبت 27 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: إغلاق 82 صفحة ومجموعة بـ "فيسبوك" مرتبطين بإيران

فيسبوك

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إغلاق "فيسبوك" لـ 82 صفحة ومجموعة إيرانيين تستهدف مواطني أمريكا وبريطانيا، واعتقال شخص في ميامي على علاقة بالطرود المشبوهة، وارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 5 وإصابة العشرات في مسيرات العودة.

عادل عبد المهدي العراق الشرطة العراقية مسيرات العودة قطاع غزة الشرطة الأمريكية وزارة العدل الأميركية فيسبوك

الخبر التالى:

"سنت قانونًا لمقاطعة إسرائيل".. ما هي طبيعة العلاقات بين سلطنة عمان والاحتلال؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان