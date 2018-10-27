حول العالم في 24 ساعة: إغلاق 82 صفحة ومجموعة بـ "فيسبوك" مرتبطين بإيران
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إغلاق "فيسبوك" لـ 82 صفحة ومجموعة إيرانيين تستهدف مواطني أمريكا وبريطانيا، واعتقال شخص في ميامي على علاقة بالطرود المشبوهة، وارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 5 وإصابة العشرات في مسيرات العودة.
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