أبرز التصريحات في 24 ساعة.. لا أسلحة للسعودية قبل توضيح ملابسات مقتل خاشقجي

لقاهرة - مصراوي:

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدعوات التي ظهرت مؤخرا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي ووصفها بأنها " ديماجوجية محضة"، فيما أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن سوريا عازمة على استعادة إدلب في الوقت الذي تراه مناسبا، ولن تسمح بتحويل المدينة لمعقل للإرهابيين، وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض أي دور للمنظمة في اختيار قائمة للجنة الدستورية وطالب بسحب مقترحها حول القائمة الثالثة.