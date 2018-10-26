"وصف ترامب بأعظم رئيس".. من هو سيزار سايوك المتهم بإرسال الطرود المشبوهة؟

كتب - هشام عبد الخالق:

اعتقلت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، سيزار سايوك، الذي يشتبه في صلته بالطرود المفخخة التي تم إرسالها لبعض الديمقراطيين المعارضين لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفور الاعتقال، تصدر هاشتاج حمل اسم المشتبه به قائمة الأكثر تداولًا حول العالم، وألقى ترامب كلمة أكد فيها على ضرورة تقديم مرتكبي جرائم الترويع هذه لعدالة سريعة ومؤكدة، حتى يمكن إدانتهم "بأقصى حد يسمح به القانون".

ولكن من هو سيزار سايوك الذي يشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في قيامه بإرسال هذه الطرود المفخخة؟

- تم اعتقال سايوك في أحد الأعمال الخاصة بمدينة بلانتيشن التي تقع في ولاية فلوريدا.

- سايوك من مواليد عام 1962 بولاية فلوريدا الأمريكية.

- ينتمي سايوك - بحسب السجلات العامة - للحزب الجمهوري.

- أظهر البحث في حسابات المشتبه به على مواقع التواصل الاجتماعي تأييده الشديد للرئيس ترامب، حيث نشر فيديو في يونيو الماضي وصف فيه ترامب بـ "أعظم رئيس على الإطلاق".

- سايوك لديه سجل جنائي بتهمة التهديد باستخدام القنابل، وتم تسجيل هذه التهمة في 2002، وتظهر السجلات أنه قضى عامًا مع وقف التنفيذ في هذه الجريمة.

- تظهر سجلات المحكمة، وجود عدة اعتقالات أخرى سابقة، بتهم تشمل السرقة، والاعتداء، والعنف المنزلي.

- عنوان سابوك المسجل هو مدينة أفينتورا والتي تبعد مسافة 30 دقيقة عن بلانتيشن التي تم اعتقاله بها.

- أعلن سايوك إفلاسه في 2012، وكان يعيش مع والدته في ذلك الوقت، وكان مدينًا بـ 20 ألف دولار أغلبها للبنوك.

ووصل عدد الطرود المشبوهة التي تم اعتراضها حتى الآن 12 طردًا، تم إرسالها لديمقراطيين معارضين للرئيس ترامب، وكان من ضمن هؤلاء الذين استهدفتهم الطرود عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كوري بوكر، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، والرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، والممثل روبرت دي نيرو، والملياردير جورج سوروس، وغيرهم.