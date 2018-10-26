رئيس البرازيل يعتذر عن زيارته المقررة إلى لبنان لانشغاله بالانتخابات الرئاسية

بيروت (د ب أ)

اعتذر رئيس البرازيل ميشال تامر عن عدم زيارة لبنان التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل، لانشغاله بإجراء الانتخابات الرئاسية.

والتقى باولو بينتو السفير البرازيلي فى بيروت اليوم الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، حيث استعرضا "الأوضاع العامة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وقال السفير البرازيلي بعد اللقاء: "لقد أعرب الرئيس البرازيلي ميشال تامر عن اسفه لعدم تمكنه من المجيء الى بيروت في نوفمبر المقبل كما كان مقررا، لانشغاله في التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية".

ومن المقرر أن يصوت 4 آلاف برازيلي في لبنان في الانتخابات الرئاسية.

وتابع السفير "نحن نؤكد عمق العلاقة مع لبنان والممتدة منذ فترة طويلة، ونأمل أن من سيفوز في الانتخابات الرئاسية البرازيلية سيقوم بدعوة رئيس الوزراء (اللبناني) إلى البرازيل".

وأعلن أنه "أبلغ الحريري استعداد بلاد للعمل معه من أجل تطوير العلاقة مع لبنان".