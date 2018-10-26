السلطات الأمريكية تحقق في طرد مشبوه موجه للسيناتور الديمقراطية كامالا هاريس

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن السلطات الأمريكية بدأت التحقيق في طرد مشبوه آخر موجه إلى السيناتور الديمقراطية كامالا هاريس في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا.

ولم تشر الشبكة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت السلطات الأمريكية قد عثرت على 12 طردا مشبوها موجها إلى عدد من المسئولين الديمقراطيين.