نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية: مصر تشارك في مؤتمر أفريقيا ببرلين

برلين (أ ش أ)

أعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الاتحادية الألمانية أولريك ديمر، اليوم الجمعة، عن افتتاح مؤتمر compact with Africa 2018 يوم الثلاثاء القادم فى برلين، والذي يناقش ما تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة العشرين G20 مع أفريقيا (CWA)، وسوف يعقد بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأشارت الى أنه وتحت الرئاسة الألمانية ، تبنت مجموعة العشرين مبادرة CwA 2017 في هامبورج ، وأعربت عن ترحيبها بالمشاركين في المؤتمر وهم مصر متمثلة في القيادة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سوف يلتقي بالمستشارة الألمانية على هامش المؤتمر ، بالاضافة إلى قادة إثيوبيا وبنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال وتوجو وتونس.

وأضافت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألماية أنه من بين المشاركين الآخرين سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا في مجموعة G20-أفريقيا، والمستشار النمساوي، حيث تتولى النمسا في الدورة الحالية رئاسة الاتحاد الأوروبي.

كما سيشارك ممثلون عن المنظمات الدولية G20 مثل رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ، المدير العام لصندوق النقد الدولي لاغارد ، رئيس بنك التنمية اديسينا الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي فوكى.