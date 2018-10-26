روسيا: زيارة دي ميستورا إلى دمشق "كانت مفيدة"

نيويورك (أ ش أ)

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، زيارة المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية، بأنها "كانت مفيدة" من ناحية تنفيذ مقررات مؤتمر سوتشي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن نيبينزيا قوله، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا الليلة، "نأمل أن يبذل المبعوث الأممي جهودا كثيرة لتحقيق نتيجة فيما يتعلق بالعملية السياسية"، مؤكدا أن موسكو ستساعده في سبيل تحقيق ذلك.

ولفت إلي أنه لا يوجد أي أساس لفرض مواعيد مفتعلة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية. وقال"نجدد التأكيد على أنه لا يوجد هناك أي أساس لوضع مواعيد مفتعلة لتشكيل اللجنة الدستورية بعد مؤتمر الحوار السوري في سوتشي. ومن المستحيل فرضها بشروط تتعارض مع إرادة الأطراف السورية ذاتها".

كان المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، قد قال في الجلسة ذاتها إن سوريا ترفض أي دور للأمم المتحدة في اختيار قائمة للجنة الدستور، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أكد أن مسألة الدستور شأن داخلي.