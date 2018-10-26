مهاتير محمد يستقبل وزير الخارجية السعودي في ماليزيا

بوتراجايا (أ ش أ)

استقبل رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد اليوم الجمعة، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقر رئاسة الوزراء في بوتراجايا.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن الجانبين أجريا مباحثات استمرت 30 دقيقة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أن مهاتير محمد أعرب عن شكره للحكومة السعودية على استضافتها لضيوف الرحمن الماليزيين الذين أدوا مناسك الحج.

حضر اللقاء السفير السعودي لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان ومدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي السفير خالد بن مساعد العنقري.