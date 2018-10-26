البنتاجون: ترامب طلب تقليص موازنة الدفاع

واشنطن (أ ش أ)

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت وزارة الدفاع (البنتاجون) بضرورة إبقاء موازنة الدفاع لسنة 2020 المالية تحت الـ 700 مليار دولار.

وذكرت قناة (الحرة ) الأمريكية أن هذا الإجراء يعني اقتطاعا يبلغ 33 مليار دولار مقارنة بموازنة سنة 2019.

ويتطلب إقرار موازنة جديدة موافقة الكونجرس عليها.