أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

البنتاجون: ترامب طلب تقليص موازنة الدفاع

07:27 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
البنتاجون: ترامب طلب تقليص موازنة الدفاع

الرئيس دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت وزارة الدفاع (البنتاجون) بضرورة إبقاء موازنة الدفاع لسنة 2020 المالية تحت الـ 700 مليار دولار.

وذكرت قناة (الحرة ) الأمريكية أن هذا الإجراء يعني اقتطاعا يبلغ 33 مليار دولار مقارنة بموازنة سنة 2019.

ويتطلب إقرار موازنة جديدة موافقة الكونجرس عليها.

هذا المحتوى من

باتريك شاناهان البنتاجون ترامب الكونجرس

الخبر التالى:

مهاتير محمد يستقبل وزير الخارجية السعودي في ماليزيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان