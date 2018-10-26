القائم بالأعمال السعودي: المملكة تسعى دائمًا للحفاظ على أمن واستقرار لبنان

بيروت (أ ش أ)

أكد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان الوزير المفوض وليد بخاري، حرص المملكة وسعيها الدائم إلى الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، معربًا عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد في المشروعات التي يمكن من خلالها دعم لبنان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القائم بالأعمال السعودي، عقب جولة أجراها وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد الشامسي، في منطقة الشوف بمحافظة جبل لبنان، والتقيا خلالها برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وقال: "نتمنى تشكيل الحكومة التي يعبر عنها رئيس الوزراء سعد الحريري وبحسب توقعاته خلال الأيام القادمة، ونتمنى للبنان الوصول إلى تشكيل الحكومة بشكل متوازن للبدء بالمشاريع التي من خلالها نستطيع دعم هذا البلد، والمملكة دعمت لبنان من خلال مؤتمرات روما 2 وبروكسيل وسيدر، وأعتقد أنه آن الآوان لتشكيل الحكومة كي تبدأ الدول الداعمة والصديقة للبنان البدء بتنفيذ المشاريع التي تكفل الحفاظ على اقتصاد وازدهار البلد".

وأشار إلى أن السعودية تقف مع لبنان بجميع طوائفه وأطيافه ومجتمعه، لافتا إلى وجود لجنة مشتركة لبنانية - سعودية تعنى بالدعم والتعاون المشتركين، فضلا عن أن الدول الصديقة للبنان تنتظر أن تقوم خلال الأشهر المقبلة بتقديم الدعم للاقتصاد اللبناني.