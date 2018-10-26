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الصين تتبرع بمليون ونصف دولار لجنوب السودان لتعزيز الوقاية من الإيبولا

07:24 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
الصين تتبرع بمليون ونصف دولار لجنوب السودان لتعزيز الوقاية من الإيبولا

كين/جوبا (أ ش أ)

تبرعت الحكومة الصينية بمليون ونصف المليون دولار لجنوب السودان، للمساعدة في منع انتشار مرض فيروس الإيبولا المميت الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وقال وزير الصحة في جنوب السودان ريك جاي كوك - في تصريح نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة - إن التبرع يأتي في الوقت المناسب الذي يعد فيه جنوب السودان في أمس الحاجة للمساعدة لتعزيز مراقبة الإيبولا في المناطق المتاخمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف كوك أن التبرع الصيني سيستخدم في شراء سيارات إسعاف وغيرها من أدوات الاستجابة للطوارئ للمساعدة في تعزيز يقظة البلاد تجاه هذا الفيروس المميت.
من جانبه، قال سفير الصين لدى جنوب السودان خه شيان دونغ، إن هذا التمويل سيساعد وزارة الصحة على الاستجابة بسرعة، ومنع انتشار الإيبولا في جنوب السودان، مضيفا أن الحكومة الصينية ستواصل دعم قطاع الصحة في جنوب السودان.

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الحكومة الصينية جنوب السودان الإيبولا

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