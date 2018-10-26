ماكرون ينتقد دعوات بوقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب خاشقجي

باريس (د ب أ)

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدعوات التي ظهرت مؤخرا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي ووصفها بأنها " ديماجوجية محضة".

وقال ماكرون بعد اجتماع في براتيسلافا مع رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني: إن "أي عقوبات تستهدف مجالا لنشاط معين أو أفرادا أو مصالح يتعين أن يتم توضيح أن لهم علاقة بقتل خاشقجي".

وقال: "لكن من الديماجوجية المحضة القول إننا يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة".

ويشدد ماكرون على أن "هذا ليس له علاقة بقضية خاشقجي، هذا مرتبط بالوضع في اليمن، الأمر الذي يتطلب متابعة عن كثب"، مضيفا أن أي عقوبات في قضية خاشقجي يجب فرضها على المستوى الأوروبي "بمجرد أن تتأكد الحقائق".