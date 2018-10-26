"فيسبوك" يغلق 82 صفحة ومجموعة إيرانيين تستهدف مواطني أمريكا وبريطانيا

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن موقع "فيسبوك" الأمريكي اليوم الجمعة، عن إزالة بعض الصفحات والمجموعات والحسابات التي تم إنشائها في إيران بهدف الانخراط في سلوك متناسق زائف على موقعي "فيسبوك" و"انستجرام".

وأوضح الموقع في بيان رسمي، أنه عندما ينشئ الأشخاص أو المؤسسات عدة حسابات لتضليل الآخرين حول من هم أو ما يقومون به، نقوم نحن في "فيسبوك" بحظر تلك الحسابات لأننا نحظر التصرف المتناسق الزائف في فيسبوك، لأننا نريد ممن يستخدمون خدماتنا أن يكونوا قادرين على الثقة في جهات الاتصال التي لديهم.

وقال الموقع، إنه بمجرد اكتشاف هذا النشاط، عملت الفرق في غرفة "الحرب الانتخابية" الخاصة بنا بسرعة للتحقيق وإزالة هذه الجهات السيئة، ويمثل اكتشاف إساءة الاستخدام وإزالتها تحديًا دائمًا لنا، وخصومنا أذكياء وممولون بشكل جيد، وتتغير أساليبهم التكتيكية في الوقت الذي نتحسن فيه.

وذكر الموقع، أنه تم إزالة 82 صفحة ومجموعة وحسابًا اليوم، تم إنشائها في إيران واستهدفت الأشخاص في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان مدراء الصفحة، بحسب بيان "فيسبوك"، يمثلون أنفسهم على أنهم مواطنين أمريكيين، أو في حالات قليلة مواطنين تابعين لبريطانيا، وقاموا بنشر بعض المنشورات المتعلقة بالمواضيع المشحونة سياسيًا مثل العلاقات بين الأعراق، ومعارضة الرئيس، والهجرة.

وعلى الرغم من محاولاتهم إخفاء هوياتهم الحقيقية، فإن المراجعة اليدوية لهذه الحسابات ربطت نشاطهم بإيران، وتم تحديد بعض التداخلات مع الحسابات والصفحات الإيرانية التي تم إزالتها في أغسطس.