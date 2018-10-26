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العراق: اعتقال 12 إرهابيًا في الموصل

06:17 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
العراق: اعتقال 12 إرهابيًا في الموصل

الشرطة العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، اعتقال 12 إرهابيا في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقال المركز الأمني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه بناء على معلومات استخبارية، تمكن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوي من إلقاء القبض على 12 عنصرا من عصابات (داعش) الإرهابية الصادر بحقهم مذكرات ضبط في قضايا إرهابية".

وأضاف البيان أن المعتقلين تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (الزهراء وتسعين والاخاء والبلديات والآبار والوحدة) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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