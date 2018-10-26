المدعي العام التركي يطالب بتسليم 18 سعوديًا متورطين في مقتل خاشقجي

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة العدل التركية، أن المدعي العام طالب بتسليم الـ18 سعوديًا، المتورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وطالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، السعودية بالكشف عن مكان جثمان خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.

وقال أردوغان، في اجتماع مع أعضاء حزبه، إن على المملكة الكشف عن هوية الشخص الذي أصدر أمر قتل خاشقجي، مضيفًا أن المدعي العام السعودي سيصل الأحد لتركيا لإجراء محادثات مع السلطات هناك في إطار التحقيق في القضية.

وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.