رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من تيريزا ماي

بغداد (أ ش أ)

تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في مجالي الإعمار والاستثمار.

وهنأت تيريزا ماي - وفق بيان لمكتب رئيس وزراء العراق، أوردته وكالة الأنباء العراقية - عبد المهدي بمناسبة تشكيل الحكومة، معربة عن دعم المملكة المتحدة للحكومة العراقية في كافة المجالات.

وأشار عادل عبد المهدي، خلال الاتصال، إلى أن العراق حريص على استمرار العلاقات الإيجابية مع جميع دول الجوار والمجتمع الدولي مع حماية استقلال العراق وسيادته.

من جانبها، وجهت رئيسة وزراء بريطانيا دعوة لعادل عبد المهدي لزيارة لندن، وبدوره وجه رئيس الوزراء العراقي دعوة لتيريزا ماي لزيارة بغداد.