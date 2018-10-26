المرصد السوري: 7 قتلى بقصف الجيش السوري على إدلب

كتب - محمد عطايا:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط 7 قتلى من المدنيين في قصف على مدينة إدلب، في أعلى حصيلة منذ اتفاق سوتشي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقعا 23 سبتمبر الماضي، اتفاقًا ثنائيًا يضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق الجيش السوري، ومناطق المعارضة في إدلب شمال غربي سوريا، ضمن ما يمكن اعتباره إعادة رسم حدود النفوذ الدولية، وذلك في سبيل تجنيب محافظة إدلب كارثة إنسانية، بعد تلويح الأسد وحلفائه بشن آخر معاركه مع المعارضة السورية.