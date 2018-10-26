أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار البطاطس جمال خاشقجي مشروع جنة تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

المرصد السوري: 7 قتلى بقصف الجيش السوري على إدلب

06:06 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
المرصد السوري: 7 قتلى بقصف الجيش السوري على إدلب

صورة ارشيفية

كتب - محمد عطايا:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط 7 قتلى من المدنيين في قصف على مدينة إدلب، في أعلى حصيلة منذ اتفاق سوتشي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقعا 23 سبتمبر الماضي، اتفاقًا ثنائيًا يضمن إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق الجيش السوري، ومناطق المعارضة في إدلب شمال غربي سوريا، ضمن ما يمكن اعتباره إعادة رسم حدود النفوذ الدولية، وذلك في سبيل تجنيب محافظة إدلب كارثة إنسانية، بعد تلويح الأسد وحلفائه بشن آخر معاركه مع المعارضة السورية.

المرصد السوري حقوق الإنسان الجيش السوري إدلب

الخبر التالى:

رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من تيريزا ماي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان