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روسيا تعتقل عناصر من داعش خططوا لتنفيذ هجمات في موسكو

05:13 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
روسيا تعتقل عناصر من داعش خططوا لتنفيذ هجمات في موسكو

الشرطة الروسية

كتب – مصراوي:

أعلنت السلطات الروسية، أنها تمكنت من احباط مخطط داعشي، لاستهداف العاصمة موسكو، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على جميع عناصر المجموعة.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أكد أن خلية داعشية ترأسها مبعوثين من داعش إلى سوريا منحدرون من منطقة آسيا الوسطى.

وأشار الجهازالأمني الروسي، إلى أن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو، باستخدام الأسلحة النارية، وعبوات ناسفة يدوية الصنع.

وضبط عناصر الأمن الروسي في حوزة عناصر الخلية، قطعًا من الأسلحة النارية الآلية، وأجهزة اتصال إلى جانب تقارير حول كيفية الإعداد للهجمات المزمعة، ومخططات لتصنيع العبوات الناسفة ومبالغ نقدية.

روسيا داعش اعتقال موسكو جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

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