روسيا تعتقل عناصر من داعش خططوا لتنفيذ هجمات في موسكو

كتب – مصراوي:

أعلنت السلطات الروسية، أنها تمكنت من احباط مخطط داعشي، لاستهداف العاصمة موسكو، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على جميع عناصر المجموعة.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أكد أن خلية داعشية ترأسها مبعوثين من داعش إلى سوريا منحدرون من منطقة آسيا الوسطى.

وأشار الجهازالأمني الروسي، إلى أن أعضاء الخلية خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في موسكو، باستخدام الأسلحة النارية، وعبوات ناسفة يدوية الصنع.

وضبط عناصر الأمن الروسي في حوزة عناصر الخلية، قطعًا من الأسلحة النارية الآلية، وأجهزة اتصال إلى جانب تقارير حول كيفية الإعداد للهجمات المزمعة، ومخططات لتصنيع العبوات الناسفة ومبالغ نقدية.