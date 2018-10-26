لافروف وبومبيو يبحثان التحضير للقاء جديد بين بوتين وترامب

القاهرة - مصراوي:

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، التحضير للقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بهذا الصدد، أنه "جرت مناقشة المسائل الملحة لجدول الأعمال الدولي والعلاقات الثنائية في سياق التحضير للاتصالات المقبلة بين الرئيسين الروسي والأمريكي".