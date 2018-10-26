ملك الأردن يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث السيول.. ويشكر المساهمين في عمليات الإنقاذ

القاهرة - مصراوي:

قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني: إن "ما حدث أمس كان مأساة كبيرة آلمتنا جميعا كأردنيين، الله يرحم المتوفين، ويصبرنا، وأحر التعازي والمواساة لأسر المتوفين وأٌعزي نفسي وجميع الأردنيين".

وأضاف الملك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني في قصر الحسينية اليوم الجمعة لمتابعة تداعيات ما تعرض له طلبة ومواطنون جراء السيول في منطقة البحر الميت، أن ما حدث أثّر على قلوب كل الأردنيين، وعلى قلوب الناس بالإقليم والعالم، الذين عبروا عن تضامنهم مع الأردن في هذا المصاب الأليم.

وأكد الملك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ضرورة أن يكون هناك تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما حدث بالضبط، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية.

ووجه عاهل الأردن، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس السياسات الوطني، ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بتقديم أفضل الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، معربا عن تمنياته لهم جميعا بالشفاء العاجل.

وأعرب عن شكره وتقديره لجهود نشامى الدفاع المدني والأمن العام والقوات المسلحة الذين واصلوا الليل بالنهار لإنقاذ المصابين وإخلائهم، وأيضا الطواقم الطبية على جهودهم الكبيرة.

وتابع جلالته "كما أتوجه بالشكر للمواطنين الذين ساعدوا الأجهزة في عمليات الإنقاذ والإخلاء وهذا التعاون مصدر فخر وليس بغريب على الأردنيين".

وقال جلالته "باستمرار الحمد لله بنشوف وقت الظروف الصعبة كيف الأردنيين يرفعوا رؤوسنا ويرفعوا معنوية كل الأردنيين".

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة، ورئيس هيئة الإركان المشتركة، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ومستشار الملك لشؤون العشائر، ومستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية، ووزير الداخلية، ووزير الشؤون البلدية وزير النقل، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الإشغال العامة والإسكان، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام، ووزير الصحة، ومديرا الأمن العام وقوات الدرك.