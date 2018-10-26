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رئيس الوزراء العراقي يتولى وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة

04:09 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
رئيس الوزراء العراقي يتولى وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر عراقي مطلع، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تولى وزارتي الدفاع والداخلية "بالوكالة" لحين تسمية الوزيرين.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "أمرًا ديوانيًا صدر من مكتب رئيس الوزراء يقضي بتولي رئيس المجلس عادل عبد المهدي مهام وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، لحين تسمية وزيرين جديدين للداخلية والدفاع".

وأوضح المصدر أن الأمر الديواني صدر "استنادًا لأحكام المادة 78 من الدستور العراقي، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة".

ومنح البرلمان العراقي - في وقت سابق - الثقة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.

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