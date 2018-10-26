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الخارجية الفلسطينية تدين مواقف السفير الأمريكي لدى إسرائيل

04:00 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
الخارجية الفلسطينية تدين مواقف السفير الأمريكي لدى إسرائيل

وزارة الخارجية الفلسطينية

رام الله (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، مواقف السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، التي كررها أثناء مخاطبته القادة اليهود الأمريكيين في تل أبيب، وتفاخره بأنه "مدافع يميني عن إسرائيل".

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن فريدمان يواصل انتماءه وانحيازه الأعمى للمستوطنين والاستيطان والاحتلال واليمين المتطرف في إسرائيل، ويتصرف على أساس انه مستوطن يتخذ مواقف حزبية وشخصية ويصرح بها متناسيا عن قصد أنه سفير، وأنه سفير الولايات المتحدة الأمريكية، كما يواصل تبني ذرائع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، ويرفع شعاراته ويتبنى مواقفه في المجالات كافة.

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وزارة الخارجية الفلسطينية السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان تل أبيب الاستيطان بنيامين نتنياهو فلسطين القدس المحتلة

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