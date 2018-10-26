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المعارضة السورية تصر على استقالة الأسد لاستعادة السلام

03:17 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
المعارضة السورية تصر على استقالة الأسد لاستعادة السلام

بشار الأسد

موسكو (د ب أ)

أصر رئيس فريق التفاوض التابع للمعارضة السورية اليوم الجمعة، على استقالة الرئيس السوري بشار الأسد، كشرط مسبق لاستعادة السلام في الدولة التي تمزقها الحرب.

وقال نصر الحريري للصحفيين في موسكو قبل اجتماع مع دبلوماسي كبير روسي: "من المستحيل لهذا الشخص الذي يدمر سورية المسؤول عن مقتل الكثير من السوريين أن يبقى".

كانت روسيا، وهي المؤيد العسكري للقيادة السورية، قد حولت تركيزها في الاشهر الاخيرة على تسهيل التوصل لتسوية سلمية للحرب الاهلية السورية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للانباء عن نصر الحريري قوله "روسيا قادرة على تسهيل حوار لتحقيق تسوية سياسية".

وقالت الوكالة الروسية إن نصر الحريري أعرب عن أمله في أن يسرع اجتماعه مع وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف وتيرة مساعي التوصل لتسوية سياسية.

وكانت روسيا وتركيا المؤيد للمعارضة السورية قد توصلتا لاتفاق سلام رئيسي الشهر الماضي لمنع قوات الحكومة السورية من اقتحام معقل ادلب الذي يقع تحت سيطرة المتمردين بالقرب من الحدود التركية.

ومن المقرر أن تستضيف تركيا غدا السبت زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا لبحث مجموعة من الجهود لتسوية الصراع السوري واستعادة السلام في الدولة التي تمزقها الحرب.

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