الخارجية: بدء تطبيق النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بالإمارات‬

القاهرة (أ ش أ)

أعلن السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، أن الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ في تشغيل المرحلة الأولى من النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بمطارات (أبوظبي – دبي – الشارقة) الدولية، وذلك اعتبارا من 18 نوفمبر القادم

وبحسب بيان وزارة الخارجية اليوم فإن ذلك يأتي في إطار حرصها على مد المواطنين المصريين المسافرين للخارج بالنصائح والإرشادات الواجب إتباعها عند السفر أو الإقامة بالخارج. ‬

وأوضحت الهيئة أن الفواتير الضريبية الصادرة اعتبارا من ذلك التاريخ ستكون قابلة لرد الضريبة على مشتريات السياح، وذلك بالنسبة للفواتير الصادرة من المحال ومنافذ بيع التجزئة المسجلة والمرتبطة فعليا بالنظام الإلكتروني، والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهتها.‬

‪ وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الهيئة الاتحادية للضرائب أوضحت أن عملية استرداد الضريبة للسياح تتم عند مغادرة الدولة، حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة من خلال مكاتب مخصصة لرد الضريبة وأجهزة آلية في منافذ المغادرة (مطار أو ميناء بحري أو منفذ حدودي بري لمرور السياح)، وذلك بتقديم الفواتير الضريبية لمشتريات السائح من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام مرفقا معها جواز سفر السائح وبطاقته الائتمانية، حيث يمكنه استرداد الضريبة نقدا بالدرهم الإماراتي فور تقديم هذه المستندات أو تحويل قيمتها إلى حساب بطاقته الائتمانية.‬

وذكرت الخارجية أنه وفي حالة وجود استفسارات أو لمعرفة مزيد من المعلومات حول النظام الجديد، فإنه يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة‬‪: www.planetpayment.ae‬، أو الاتصال على الهاتف‬ ‪ (‪0097145864700‬).‬