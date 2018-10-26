العثور على طردين مشبوهين أحدهما تم إرساله لمدير المخابرات الوطنية السابق بأمريكا

القاهرة - مصراوي:

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" اليوم الجمعة، العثور على طرود طرد مشبوه كان تم إرساله إلى السيناتور الديمقراطي كوري بوكر في ولاية فلوريدا.

وذكر المكتب في تغريدة له على موقع تويتر، أن الطرد مشابه للطرود التي تم إرسالها إلى عدد من الديمقراطيين الآخرين.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أنه تم إرسال طردًا مشبوهًا آخر إلى جيمس كلابر، المدير السابق للاستخبارات الوطنية.

وبذلك يرتفع عدد الطرود المشبوهة التي تم العثور عليها إلى 12 طردًا.

وكانت الشرطة الأمريكية أطلقت حملة واسعة بحثا عن المسؤول أو المسؤولين عن إرسال الطرود المشبوهة إلى شخصيات معارضة للرئيس دونالد ترامب، لكن الغموض ما زال يلف هؤلاء في قضية أدت إلى تصاعد كبير في التوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية الأمريكية.

وبعد ثلاثة أيام على العثور على أول عبوة ناسفة في منزل الملياردير جورج سوروس المتبرع الكبير للديموقراطيين، في نيويورك، لم يتم توقيف أي شخص.

لكن لائحة المستهدفين طالت الخميس إذ أكد مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أن طردا مشبوها أرسل إلى عنوان الممثل روبرت دي نيرو الذي يوجه انتقادات لاذعة لترامب، في مانهاتن، وطردين آخرين أرسلا إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن، في ديلاوير.

وقالت الشرطة الفدرالية أن هذه الطرود مشابهة للظروف التي تحوي قنابل يدوية الصنع وأرسلت الثلاثاء والأربعاء إلى الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي هزمت في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2016، ووزير العدل في عهد الرئيس السابق ايريك هولدر والنائبة الديموقراطية عن كاليفورنيا ماكسين ووترز وشبكة "سي ان ان" الإخبارية في نيويورك.