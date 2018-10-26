إخلاء وزارة الشؤون الخارجية في أثينا بعد اكتشاف طرد مريب
02:29 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
القاهرة - مصراوي:
أخلت الشرطة اليونانية، اليوم الجمعة، مقر وزارة الشئون الخارجية في أثينا، بعد وصول طرد مريب بالبريد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولون بالشرطة اليونانية قوله: "إن الشرطة أخلت وزارة الشؤون الخارجية في أثينا اليوم الجمعة بعد وصول طرد مريب بالبريد".
وقالت الشرطة إن فريقا من خبراء المفرقعات في طريقه للمنطقة.
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