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موسكو: التحضير مستمر لزيارة كيم جونج أون إلى روسيا

02:07 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
موسكو: التحضير مستمر لزيارة كيم جونج أون إلى روسيا

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم الجمعة، أن العمل مستمر على تحديد موعد زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مورجولوف قوله "يجري تنسيق موعد الزيارة، وحتى الآن لا يمكنني إضافة أي شيء".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في وقت سابق دعوة لكيم جونج أون لزيارة روسيا في أي وقت مناسب بالنسبة له.

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وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف كوريا الشمالية روسيا كيم جونج أون

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