الكرملين: بيان مشترك حول قمة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا بشأن سوريا غدًا

موسكو (أ ش أ)

ذكر المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بيانا مشتركا سيصدر غدا السبت عن قمة قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا في اسطنبول بشأن الوضع في سوريا ، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي سيعقد بجانب هذه القمة الرباعية عدة لقاءات ثنائية مع زعماء ألمانيا وفرنسا وتركيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "غدا سيكون يوم عمل بالنسبة للرئيس بوتين ، حيث سيبحث الأزمة السورية في إطار القمة الرباعية لروسيا وتركيا وفرنسا والمانيا في اسطنبول".

وأضاف "ستعقد المباحثات غدا، ومن المنتظر أن يعلن القادة عن بيان مشترك عقب المباحثات". مشيرا إلى أن الرئيس الروسي ينوي عقد عدة لقاءات ثنائية مع زعماء هذه الدول.