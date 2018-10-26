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    السعودية: وفاة شخص وإنقاذ العشرات احتجزتهم السيول شمالي البلاد

    01:21 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
    السعودية: وفاة شخص وإنقاذ العشرات احتجزتهم السيول شمالي البلاد

    ارشيفية

    الرياض- (د ب أ):

    تعاني منطقة تبوك (شمال السعودية) أمطار غزيرة، أسفرت عن حالة وفاة، بينما تمكن الدفاع المدني من انقاذ أكثر من 49 شخصًا احتجزتهم السيول الناتجة عن الأمطار.

    وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، في بيان له اليوم الجمعة، تحذيرا لأرصاد باستمرار هطول الأمطار حتى السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

    وشمل البيان تنبيهًا لأهالي منطقة تبوك، باستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

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