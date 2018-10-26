أبو الغيط يعزي العاهل الأردني في ضحايا السيول

القاهرة- (أ ش أ):

قدم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحر التعازي، للمملكة الأردنية الهاشمية، ملكا وحكومةً وشعباً، في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت وأدت إلى وفاة وإصابة العشرات من أبناء الشعب الأردني.

جاء ذلك في برقية عزاء وجهها الأمين العام للجامعة العربية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقدم الأمين العام للجامعة العربية أيضاً خالص التعازي لأهالي الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب عن ثقته في قدرة الحكومة الأردنية على مواجهة الآثار الناتجة عن هذه السيول.