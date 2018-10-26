روسيا: ما من شيء يدعو للشك في التصريحات السعودية عن مقتل خاشقجي

القاهرة- (وكالات):

ذكر الكرملين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد سبب يدعو روسيا للتشكك في تصريحات العاهل السعودي وولي العهد عن أن العائلة المالكة ليست ضالعة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حسبما نقلته وكالة رويترز.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ما من سبب يدعو أحدا لعدم تصديقهم، مضيفا أن الكرملين يرحب بالتحقيقات في القضية.