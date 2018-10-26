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    روسيا: ما من شيء يدعو للشك في التصريحات السعودية عن مقتل خاشقجي

    12:16 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
    روسيا: ما من شيء يدعو للشك في التصريحات السعودية عن مقتل خاشقجي

    ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

    القاهرة- (وكالات):

    ذكر الكرملين، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد سبب يدعو روسيا للتشكك في تصريحات العاهل السعودي وولي العهد عن أن العائلة المالكة ليست ضالعة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حسبما نقلته وكالة رويترز.

    وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ما من سبب يدعو أحدا لعدم تصديقهم، مضيفا أن الكرملين يرحب بالتحقيقات في القضية.

    روسيا الكرملين السعودية جمال خاشقجي سلمان بن عبدالعزيز

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