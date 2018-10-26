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    انطلاق الحوار الامني السابع في أفغانستان

    12:03 م الجمعة 26 أكتوبر 2018
    انطلاق الحوار الامني السابع في أفغانستان

    ارشيفية

    هيرات- (د ب أ):

    انطلق اليوم الجمعة ولمدة يومين بمدينة هيرات، غربي أفغانستان، مؤتمر أمني دولي بمشاركة وفود من عدة دول ومؤسسات دولية.

    يبحث المؤتمر القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على سبل تحقيق الامن والسلام في أفغانستان والمنطقة.

    ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم الجمعة عن مشاركين في المؤتمر القول إن أمن دول المنطقة، لاسيما أفغانستان، يواجه تهديدا كبيرا من الجماعات المسلحة، داعين حلفاء أفغانستان الى التوصل إلى موقف قوي.

    وفي كلمته أمام الحدث، قال الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان لشؤون أفغانستان، عصمة الله ايرجاشيف إن طشقند ستواصل جهودها لزيادة حجم التجارة السنوية بين الدولتين، لتصل إلى مليار دولار أمريكي.

    وأضاف أن هذا سيحدث عبر توفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين الافغان.

    مدينة هيرات أفغانستان مؤتمر أمني دولي

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